Milan, il nuovo acquisto impressiona Pioli: ipotesi dal 1′ contro la Samp!

Sergino Dest ha impressionato tutti, soprattutto Stefano Pioli. Un esordio promettente e incoraggiante. Degli ultimi arrivati in casa Milan Sergino Dest il terzino statunitense è l’unico ad aver superato la scrematura fatta da Pioli della lista Uefa, per esigenze tattiche differenti rispetto a quelle offerte da Thiaw e Vranckx e grazie alle caratteristiche tecniche che lo rendono un prezioso jolly per Stefano Pioli.

Milan Champions League Dest

Preso per sostituire l’infortunato Florenzi, il terzino ex Barcellona ed ex Ajax, rappresenta un’alternativa validissima sia in fase offensiva che come terzino, Dest ha impressionato Stefano Pioli tanto da pensare di schierarlo già da titolare nella sfida contro la Samp a Marassi. Capitan Calabria, si ritrova un concorrente agguerrito per una maglia da titolare. Per lui ci sono tante chance in futuro per partire dal 1′, anche a centrocampo come laterale a tutta fascia o come esterno offensivo, ma attualmente il titolare fisso a destra resta Davide Calabria. Lo statunitense però lancia segnali, e Pioli sembra esserne compiaciuto.