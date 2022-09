Da Calabria a Tonali: le ultime sugli infortunati del Milan

Il Milan nella giornata di oggi tornerà a lavoro per preparare la gara con l’Empoli. La sfida andrà in scena allo Stadio Carlo Castellani sabato 1 ottobre alle ore 20:45.

Mister Stefano Pioli sembrerebbe pronto a riabbracciare due degli infortunati, ossia Davide Calabria e Sandro Tonali che potrebbero quindi partire dal primo minuto nella partita contro la formazione toscana. I due, dopo gli affaticamenti muscolari rimediati, sono pronti a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Milan Infortuni Pioli

Diversa la situazione legata a Theo Hernandez, il terzino sinistro avrebbe messo nel mirino la gara dell’8 ottobre contro la Juventus. Potrebbero arrivare invece buone notizie dal reparto offensivo, dove il tecnico parmense conta di abbracciare nuovamente Ante Rebic.

Il croato è fermo ai box da diverse settimane, come lui anche Origi, ma adesso sembrerebbe sempre più vicino il suo rientro in campo. Non è da escludere che in questi giorni possa tornare ad allenarsi con il resto della squadra.