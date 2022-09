Milan-Inter, i rossoneri l’hanno fatto ancora: non accadeva da dodici stagioni!

Dopo il lungo testa a testa della scorsa stagione, Milan e Inter si sono ritrovate ancora faccia a faccia ad avvio di campionato.

Ieri pomeriggio alle 18:00, a San Siro, è andato in scena uno dei match più attesi del nostro campionato, che come ogni anno è stato in grado di soddisfare le aspettative di tifosi ed appassionati di calcio.

Doveva essere una gara adrenalinica e così è stato, perché quello tra rossoneri e nerazzuri è stato un duello combattuto fino all’ultimo minuto di gioco, contraddistinto da gol ed emozioni: sono state 5, infatti, le reti complessive messe a segno, e questo non accadeva dalla stagione 2019-2020.

Milan Inter Derby

ANCORA UNA VITTORIA PER IL MILAN

Reduce dalla vittoria dello scudetto, in questi primi turni di campionato il Milan sta dimostrando di avere intezione di riconfermarsi vincitore, consapevole che la competizione con le concorrenti al tricolore sarà sempre più forte.

A testimonianza del periodo positivo vissuto dagli uomini di Pioli, è emerso un curioso dato dopo il 3-2 nel derby di ieri.

Quella portata a casa ieri, infatti, è stata la seconda vittoria consecutiva in un derby per i rossoneri: l’ultima volta era accaduto nella stagione 2010-2011, quando sulla panchina c’era l’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

In quell’occasione, come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, il Milan si era imposto per 1-0 all’andata e per 3-0 al ritorno, mantenendo quindi inviolata anche la porta.

Gabriella Ricci