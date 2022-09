Leao-Milan, la richiesta del portoghese ai rossoneri

Leao-Milan: ci siamo. Il calciatore portoghese vorrebbe legarsi al Milan con un nuovo contratto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao sarebbe in attesa che il Milan avanzasse un’offerta di rinnovo contrattuale, per poi poterla accettare e continuare a far sognare i tifosi rossoneri.

L’offerta che verrà proposta al classe ’99, specifica la fonte, sarà di 7 milioni annui fino al 2027. Arrivato dal Lille nel 2019 per 29,50 milioni di euro, dopo aver mostrato sprazzi della sua qualità gli serviva un cambio di rotta dal punto di vista mentale per poter sbocciare definitivamente.

Milan Leao Rinnovo

Così ha saputo fare la scorsa stagione e in queste prime 5 partite del nuovo campionato ha già confermato quello che si tratta del suo miglior periodo da quando indossa la maglia del Milan. Il contratto attuale di Leao scade nel 2024, con stipendio netto di 1,5 milioni.

Si tratterebbe dunque di un grande passo in avanti per il portoghese e un segno di grande fiducia da parte del club, che farebbe diventare Leao il calciatore più pagato in rosa (davanti a Theo Hernandez con 4 milioni).

Edoardo Crico