ULTIM’ORA – Il Giudice Sportivo sanziona il Milan: i dettagli

Il cammino della UEFA Champions League 2022/2023 del Milan inizierà questa sera alle ore 21 quando gli uomini di Stefano Pioli scenderanno in campo contro gli austriaci del Salisburgo.

I rossoneri arrivano al match in uno stato di forma ottimale e dopo aver vinto il derby con l’Inter per 3-2 nell’ultima giornata di campionato.

Tuttavia, a causa di quanto accaduto sugli spalti durante la sfida, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Milan per degli atteggiamenti poco sportivi della tifoseria rossonera.

Infatti, se i tifosi nerazzurri si sono resi protagonisti in negativo con i cori antisemiti rivolti alla curva sud rossonera, questi ultimi sono stati puniti per il lancio di bottiglie in campo prima, durante e dopo la partita.

Milan Multa Tifosi

Il Giudice Sportivo, con un comunicato ufficiale, ha condannato queste azioni e redarguito la società con una multa da 5000 euro.

Nello stesso comunicato sono apparse anche le comunicazioni sulla somma dei cartellini gialli collezionati dai calciatori del Milan dalla 1° giornata fino alla 5° giornata.

Theo Hernandez arriva a quota 3, Tonali raggiunge quota 2, mentre De Ketelaere, Giroud e Leao collezionano le prime ammonizioni stagionali.