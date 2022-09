Milan-Napoli, il dubbio di Spalletti sull’attacco: le ultime

Superata l’insidia Champions League, Milan e Napoli si avvicinano al big match della settima giornata con tanta consapevolezza sulle spalle.

Per Pioli l’assenza di Leao è pesantissima, così come quella di Osimhen per Spalletti. Gli azzurri però, nonostante l’infortunio del nigeriano, hanno confermato tutto sommato buone prestazioni. Per i rossoneri invece sarà il primo test stagionale senza Leao, out dopo l’espulsione rimediata contro la Sampdoria.

Nel frattempo però Spalletti può sorridere. Come riportato dal Corriere dello Sport, Hirving Lozano ha smaltito l’influenza e, dopo aver saltato la trasferta di Glasgow, potrebbe tornare nella lista dei convocati per il match di San Siro.

Lozano Recupero

L’unico vero dubbio per Spalletti sarà in attacco, dove sia Raspadori che Simeone si giocano un posto da titolare. Kvaratskhelia sarà ancora titolare a sinistra. A destra probabile conferma di Politano.

Il tecnico toscano però, a meno di colpi di scena, non potrà seguire i suoi ragazzi direttamente dalla panchina. A causa dell’espulsione rimediata nell’ultima di campionato contro lo Spezia, a guidare la squadra ci sarà Domenichini, il vice allenatore.