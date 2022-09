Milan-Napoli, Leao assenza pesantissima: Pioli studia le alternative

Milan Sampdoria è stata una partita molto interessante, sia dal punto di vista tattico ma anche extra campo visto che l’arbitro Fabbri è finito al centro dell’attenzione per delle scelte considerate folli da ambo le parti.

Il Milan aveva approcciato in modo quasi perfetto il match, schiacciando i blucerchiati nella propria metà campo e riuscendo anche a trovare la via del gol dopo poco tempo, poi però complici la sfortuna e anche una buona parata di Audero il diavolo non è riuscito a trovare il raddoppio nell’arco del primo tempo.

Tutto però portava ad un secondo tempo ancora dominato, ma poi al minuto 47 Rafel Leao è stato espulso, complicando così i piani del Milan per la partita di ieri sera e anche per il big match di domenica prossima contro il Napoli.

Leao Milan Sampdoria

Inutile specificare che l’assenza del fuoriclasse portoghese peserà e non poco e Stefano Pioli sta già studiando le possibili alternative per arrivare al meglio alla sfida contro i partenopei.

Ieri sera già sono arrivati molti spunti proprio dal diretto interessato.

In primis il mister emiliano sta pensando di avanzare Theo Hernandez esterno a sinistra con il debutto dal primo minuto di Sergino Dest che agirebbe come terzino di sinistra, e facendo così non si snaturerebbe molto la squadra visto che Theo ha già dimostrato di poter giocare anche in posizione più avanzata, viste anche le sue potenzialità offensive.

L’altra soluzione invece cambierebbe lo schieramento che siamo ormai abituati a vedere, con i rossoneri che passerebbero ad una difesa a tre, questa opzione potrebbe non essere molto remota visto che sia Pioli che Kjaer ne hanno parlato ieri sera nel post partita, e sia il mister che il centrale danese si sono espressi in modo positivo a proposito di questa possibile soluzione.

E anche in questo caso il numero 19 agirebbe in posizione più avanzata rispetto alle sue abituali zone di competenza.

Prima però di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla squadra di Luciano Spalletti, il Milan deve preparare al meglio la sfida di mercoledì contro la Dinamo Zagabria che già sarà molto importante ai fini del passaggio del turno.

Andrea Mariotti