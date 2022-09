Milan, Origi disponibile al derby? La notizia

Arrivano novità dall’infermeria del Milan in vista del derby, alcune positive altre meno. La buona nuova per Pioli arriva da Divock Origi: l’attaccante belga ha superato l’infiammazione che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo, è tornato a lavorare in gruppo ed è da considerarsi recuperato per la sfida con l’Inter.

Discorso diverso per Ante Rebic, ancora in bilico per la stracittadina: il croato ha svolto anche oggi lavoro personalizzato e sarà dunque da valutare nella giornata di domani.

Origi Derby Milan

Pioli aveva preannunciato questa situazione in conferenza: “Rebic e Origi ho la speranza di recuperarli per sabato: giovedì e venerdì sono decisivi”.

Origi potrebbe quindi essere subito decisivo nel derby, come sogna il giocatore belga, che aveva parlato così il giorno della sua presentazione: “Non so se ci sia un segreto, ma credo sia fondamentale farsi trovare sempre pronti. A me piacciono molto le partite speciali come i derby contro l’Inter, ma io voglio dare il meglio in ogni partita”.

Alessio Dambra