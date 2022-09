Tegola Milan, Pioli perde un altro giocatore: dettagli e tempi di recupero!

Brutte notizie in casa Milan e soprattutto per mister Pioli che dovrà fare a meno di un altro dei suoi giocatori, probabilmente per un pò.

Si tratta di Divock Origi, attaccante rossonero classe’95.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Origi potrebbe non solo saltare la gara contro la Dinamo Zagabria, ma anche contro il Napoli.

Il problema inizialmente sembrava essere incentrato nei muscoli della coscia, ma il motivo principale di questi affaticamenti sembra essere più profondo e va a toccare proprio i tendini. Un problema che è sicuramente più serio di quanto ci si aspettava.

Milan Origi Infortunio

Nei prossimi giorni, infatti, l’attaccante rossonero volerà in Belgio per una visita con i medici della Nazionale belga che lo avevano già curato precedentemente.

Sempre secondo Calciomercato.com l’unico obiettivo è quello di provare a risolvere l’infiammazione al tendine che di conseguenza porta il giocatore ad avere sovraccarichi muscolari che non gli permettono di lavorare con continuità e con la giusta intensità.

Infatti, non a caso, ogni tot allenamenti, Origi è costretto a fermarsi e la terapia a cui verrà sottoposto, sarà mirata ad eliminare definitivamente questo problema.

Dunque i tempi di recupero sono difficili da delineare con certezza, bisognerà aspettare.

Tatiana Digirolamo