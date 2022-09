Milan, ottimismo per il rientro di Origi: la notizia arriva dal Belgio!

Filtra ottimismo per il rientro di Divock Origi. L’attaccante belga reduce da diversi infortuni in questo avvio di stagione è tornato ieri in mattinata dal Belgio dove ha svolto la riabilitazione. Un recupero importante per Pioli che fino ad ora davanti ha potuto contare sul solo Olivier Giroud, senza poterlo mai far rifiatare. Il belga ha fame di campo e di gol e si è subito messo a disposizione per una sua eventuale convocazione in vista della sfida in Toscana sponda Empoli.

Origi Milan rientro

Come riportato da Tuttosport infatti Divock Origi ha destato buone impressioni al rientro dal Belgio dove ha svolto la riabilitazione dall’ultimo infortunio. Il belga ieri ha svolto lavoro personalizzato a Milanello ma presto tornerà a disposizione di Pioli, forse già dalla gara di Empoli, dove potrebbe tornare tra i convocati. Finora è stato un avvio complicato per Origi, il belga infatti è sceso in campo in 4 occasioni (3 in campionato ed una in Champions League) totalizzando appena 81′ minuti.