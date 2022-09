Le ultime sull’infortunio di Rebic: il rossonero ai box per un motivo!

Un calvario. Questo è quello che Ante Rebic sta passando in questo momento, fermo dalla prima giornata per un problema alla schiena.

Come riportato da Il Giornale, il croato avrebbe un serio problema alla schiena che lo ha costretto fuori dal campo già da 5 giornate. Si tratterebbe di un’ernia discale piccola così tanto da non essere necessaria l’operazione, ma che non gli permette un recupero celere.

Rebic aveva iniziato il campionato con il botto, alla prima contro l’Udinese, mostrando segnali incoraggianti. Invece, con l’ennesimo infortunio (l’ultimo di una lunghissima lista) Rebic sarà costretto a saltare ancora molti match.

MIlan Rebic Infortunio

Basti pensare che per lui ancora non si parla di una data di recupero. Gli impegni con le varie Nazionali potrebbero attutire temporalmente la mancanza dell’attaccante ex Francoforte e Fiorentina. Intanto per il Milan, e tutte le squadre del campionato, è già cominciato il lungo tour de force che accompagnerà le società fino alla prima metà di novembre, quando poi inizieranno i Mondiali del Qatar.

Di qui a due tre mesi il Milan dovrà affrontare partite fondamentali in chiave Champions League e Serie A, contro Lazio, Juventus e Roma.

Edoardo Crico