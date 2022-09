Milan, Rebic parte per il Salisburgo? La situazione

Ante Rebic sta lottando con un dolore alla schiena che lo tiene ormai lontano dal campo per due partite.

Il 29 agosto, infatti, il croato accusa il dolore saltando così la gara contro il Sassuolo. Stefano Pioli a Milan Tv aveva sperato di recuperarlo entro sabato scorso. Niente da fare, poiché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rebic non è partito con il gruppo che giocherà oggi alle 21 contro il Salisburgo. Fuori casa la partita inaugurale di Champions League, appunto, sarà contro gli austriaci.

MIlan Rebic Salisburgo

Non ci sono certezze e ne date per il suo rientro, la situazione va solamente monitorata di giorno in giorno poiché la situazione potrebbe migliorare o peggiorare da un momento all’altro. Il classe ’93 non è stato fortunato con gli infortuni. Quest’anno è stato indisponibile per 5 partite, mentre l’anno scorso ha subito un calvario tra problemi all‘anca, caviglia e polpaccio.

Ottimo avvio in campionato per Rebic, anche se con sole due partite nelle gambe, avendo siglato una doppietta all’Udinese nella vittoria alla prima di Serie A per 4-2.

Edoardo Crico