Il Milan conferma: il centrocampista rinnova fino al 2025

Il calciomercato si è chiuso da una settimana e ora le squadre del nostro campionato si possono dedicare alle questioni interne. Su tutte ci sono i rinnovi, lasciati in sospeso a causa proprio della finestra estiva di mercato.

I rossoneri hanno diverse questioni spinose da risolvere: quella più importante è senza dubbio il rinnovo di Rafa Leão. Prima di raggiungere un accordo tra le parti ci sarà bisogno di trattare, ma la volontà sembra quella di proseguire insieme.

Nel frattempo, il Milan ha chiuso per il rinnovo di un centrocampista: si tratta di Rade Krunic. Il bosniaco sta recuperando dall’infortunio e potrebbe rientrare a breve, ma nel mentre ha deciso di fugare ogni dubbio e prolungare il suo rapporto con il club fino al 2025.

Un rinnovo che sembrava scontato, ma potrebbe risultare molto importante nell’economia del club in quanto Krunic è un giocatore molto duttile e lo ha dimostrato nel finale della scorsa stagione. È stato tra gli uomini chiave per arrivare allo Scudetto, grazie alla sua capacità di adattarsi in diverse situazioni e zone del campo.

