Milan, pronto il rinnovo di un titolare: i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli è alle prese con una stagione a dir poco impegnativa con partite giocate ogni tre giorni e pochi giorni per recuperare le forze.

Il mister emiliano ha da tempo dichiarato che in questa squadra non esistono dei titolari, infatti sono state moltissime le rotazioni che Pioli ha messo in atto nel corso di questo primo mese di stagione.

C’è però un giocatore che si è caricato il Milan sulle spalle e sta facendo gli straordinari per condurlo verso le grandi vette a cui aspirano i tifosi rossoneri, e quel qualcuno è Olivier Giroud.

Milan Giroud Pioli

Il francese, infatti, è rimasto l’unico “nove” puro della squadra visti gli infortuni delle altre punte, e a suon di ottime prestazioni e gol Oli è sempre più al centro del progetto e sta vivendo una seconda giovinezza che sta consegnando al calcio in generale un grandissimo attaccante.

Queste prestazioni hanno convinto Paolo Maldini e Frederic Massara che, stando a quanto riportato da Tuttosport, stanno pensando di offrire il rinnovo al francese fino al 2024 con l’opzione per il 2025.

Tutte le strade portano in quella direzione, visto che anche Oli ama l’ambiente Milan e non ha mai nascosto il desiderio di rimanere.

Andrea Mariotti