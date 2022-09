Sei qui: Home » Copertina » Turno di riposo per un titolare contro la Sampdoria, Pioli ci pensa: il piano

Sabato 10 settembre alle ore 20:45 si terrà, al Luigi Ferraris, il match Sampdoria-Milan.

I rossoneri dopo la vittoria per 3-1 nel derby di sabato scorso contro l’Inter affronteranno i blucerchiati cercando di portare a casa altri 3 punti.

Nel frattempo il Milan è stato coinvolto anche nella prima partita del girone di Champions League contro il Salisburgo portando a casa un pareggio.

Contro la Sampdoria, visto gli impegni che i rossoneri hanno avuto in precedenza, Pioli potrebbe optare per un turnover per alcuni giocatori.

In merito a ciò, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, uno tra Olivier Giroud e Rafael Leao potrebbe avere un turno di riposo, almeno dall’inizio.

I due nell’ultima settimana, hanno giocato praticamente tutte le gare da titolari e potrebbero aver bisogno di un breve stop per rifiatare leggermente. La possibilità di fare ciò dipenderà però dallo stato di forma di Ante Rebic, che non si è ancora ripreso del tutto dal problema alla schiena, rimediato prima della trasferta contro il Sassuolo.

Tatiana Digirolamo