Novità in casa Milan: rinnovata la partnership con un marchio italiano

In casa Milan, oltre agli impegni calcistici, c’è tempo anche per altro. Infatti, i rossoneri e Celly annunciano l’estensione del loro accordo di partnership.

A divulgare la notizia ci pensa lo stesso Milan tramite un comunicato ufficiale.

Il comunicato

“AC Milan e Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, annunciano l’estensione del loro accordo di partnership: Celly resterà in campo al fianco della società come Official Mobile Phone Accessories Partner”.

“Nell’ambito dell’accordo, i due brand, da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione ed esponenti di rilievo dello stile italiano nel mondo, lavoreranno fianco a fianco anche per lo sviluppo di accessori hi-tech che accompagneranno tutti gli appassionati di sport, tecnologia e design in ogni momento della loro giornata”.

“Il rinnovo della partnership, avviata con successo nell’estate 2021, rappresenta per Celly un’importante opportunità per consolidare ulteriormente la notorietà del proprio brand e per il Club rossonero una continuazione del processo di affermazione del marchio anche al di fuori dal mondo calcistico“.

Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di proseguire il cammino intrapreso con AC Milan, un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, fuori e dentro il campo. La perfetta combinazione tra il miglioramento continuo e la valorizzazione dello stile italiano su cui poggia la nostra partnership con il Club rossonero ci ha permesso, e continuerà a permetterci, di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Ora si apre per noi un nuovo capitolo al fianco dei Campioni d’Italia e siamo pronti per lavorare insieme e realizzare progetti unici, a partire dalla linea di prodotti all’avanguardia pensata proprio per i milanisti”.