Nuova proprietà Milan, svelato l’obiettivo di RedBird!

Nella giornata di ieri c’è stato il closing, cioè il passaggio delle quote dal vecchio al nuovo proprietario, e quindi ora il Milan è ufficialmente nelle mani di RedBird. Il 99,93% delle azioni rossonere passa dalle mani della famiglia Singer (titolare del fondo Elliott), a Gerry Cardinale (fondatore di RedBird). Una catena societaria ha facilitato la transizione: 1,2 miliardi di euro è la cifra complessiva dell’operazione.

Con l’arrivo di Cardinale alla guida del club rossonero, la squadra rossonera avrà nuovi fondi e quindi nuove possibilità di continuare il processo di crescita. Quest’ultimo ha già portato a grandi risultati, culminati con la vittoria dello Scudetto. Ora, però, il Milan vuole tornare protagonista anche in Europa e, per farlo, deve anche aumentare il fatturato e i ricavi.

Proprio di questo ha parlato Alessandro Giudice, economista e collaboratore del Corriere dello Sport. Giudice è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi sull’obiettivo principale di RedBird in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Milan, in arrivo il nuovo centrocampista: i dettagli

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in arrivo il nuovo centrocampista: i dettagli

Ecco quanto riferito dall’esperto:

“L’obiettivo è quello di portare il Milan a 300 milioni di euro di fatturato a 500 milioni di ricavi, che non è una cosa impossibile da fare in cinque anni. Lavorando in un certo modo può accadere. Da questo punto di vista c’è moltissimo da fare, gli investitori americani sono molto attratti dai club italiani perché sanno che c’è molta strada da colmare. Gli investitori americani credo che nella Serie A guardino la possibilità di entrare a dei costi contenuti e di sviluppare”.