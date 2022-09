Sei qui: Home » News » Nuovo traguardo per Tonali e Leao: è accaduto ieri contro l’Inter!

Sembra infinito il duello tra Milan e Inter che, dopo il lunghissimo testa a testa per lo scudetto della scorsa stagione, si sono ritrovate faccia a faccia già alla quinta giornata di campionato.

Le aspettative sono sempre alte e il derby della Madonnina non le tradisce mai, perché anche quello di ieri è stato un match disputato ad altissima intensità, ricco di gol – non accadeva dal 2020 che si segnassero 5 reti nel derby di Milano – ed emozioni.

LA CRONACA

Reduce dal pareggio contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, i rossoneri hanno centrato la vittoria nella gara più attesa dell’anno grazie ad un super Leao e all’ormai inamovibile Giroud.

Al gol di Brozovic che ha sbloccato il risultato ha risposto il portoghese servito da un assist del compagno Tonali, mentre alla ripresa il centravanti francese ha siglato la rimonta con un sinistro preciso dentro la porta.

Leao Milan Inter

Già padroni della partita dopo il gol del pareggio di Leao, il Milan si è poi imposto sui nerazzurri con un altro gol del numero 17, autore di una doppietta che ha momentaneamente portato i rossoneri avanti di 2 gol.

A nulla è servito, poi, il gol di Dzeko al 67′ nonostante l’arrembaggio finale dell’Inter, che ha dovuto assistere ancora al trionfo dei cugini.

100 PRESENZE PER TONALI E LEAO

Protagonisti di una grande partita, Sandro Tonali e Rafael Leao non hanno avuto un solo motivo per festeggiare nella gara di ieri.

Quella di San Siro, infatti, è stata la 100esima partita in Serie A disputata da entrambi e, tra i giocatori con almeno 100 apparizioni in campionato, il difensore è anche il più giovane.

Non c’è dubbio che, con premesse come queste, i due possano tagliare altri importanti traguardi in maglia rossonera.

Gabriella Ricci