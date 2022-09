Pioli avvisa Diaz e Adli: “Funziona così al Milan”

Durante la conferenza stampa di oggi, programmata per la vigilia di Sampdoria-Milan, Stefano Pioli è stato stuzzicato più volte sulla concorrenza in trequarti. Più volte è stato detto che Brahim Diaz sembrerebbe soffrire la concorrenza in quel reparto del campo.

Il mister del Milan ha risposto prontamente, facendo luce sulla situazione: “Brahim Diaz smarrito? Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza”. Pillole di psicologia applicata da parte di Pioli, che non vuole creare astio all’interno del suo gruppo.

FOTO: Getty – Brahim Diaz-Milan-Inter

L’allenatore ha poi continuato: “Se Brahim sta soffrendo la concorrenza, ma non credo, non va bene. Loro devono convincermi di essere migliori. C’è compattezza e sarà così tutto l’anno”. Le parole di Pioli servirebbero da monito per Brahim Diaz: è lui a doversi riprendere il Milan.

Pioli conclude parlando anche di Adli: “Ogni allenatore ha una formazione in testa. Non c’è nessuno demoralizzato. Anche Adli è un giocatore di talento, mi aspetto tanto da lui come dagli altri”.

Ciò che si intende dalle dichiarazioni di Pioli è la voglia di togliere peso al suo gruppo e, allo stesso tempo, responsabilizzare i suoi giocatori. Chiunque può giocare, però bisogna meritarselo con il lavoro quotidiano.

Enrico Coggiola