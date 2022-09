Pioli: “Dovrà succedere con Napoli e Chelsea! Leao? Nessun dubbio su di lui”

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. I rossoneri grazie a questa ottima prestazione si portano in testa al gruppo E, in attesa del risultato di Chelsea-Salisburgo.

Queste le sue parole:

Pioli Milan Dinamo Zagabria

SULLA VITTORIA: “Ennesimo step positivo. Per la qualità che abbiamo era impossibile non riuscire a vincere una partita in Champions a San Siro quest’anno. Lo meritano i nostri tifosi e i nostri giocatori. Credo che si possa fare ancora meglio, magari più precisione. Potevamo non subire il gol e farne qualcuno in più noi, però è chiaro che stiamo giocando tanto. Qualcosina ai miei giocatori posso concederlo“.

SULLA CHAMPIONS: “Continuo a pensare che le prestazioni dipendano da noi, sia in Italia che in Champions. Domenica sfidiamo il Napoli che è una grande squadra così come il Chelsea, quindi il nostro livello dovrà salire, però se giochiamo con le nostre qualità possiamo provare a vincerle. Non dobbiamo pensare che in Champions si debba fare qualcosa in più“.

SU LEAO: “Non ci sono dubbi sulla sua qualità e sulla sua crescita. Mi aspetto sempre molto perchè può dare tanto alla squadra”.

SULLA SQUADRA: “Abbiamo ancora margine di crescita, la partita di oggi è una buona testimonianza. Tante situazione che noi possiamo gestire ancora meglio. Sognare è bello, ma bisognerà lavorare tanto”.