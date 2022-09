Sei qui: Home » Copertina » Situazione infortuni, Pioli sorride: tre recuperi per Empoli

L’ultima settimana, per usare un eufemismo, non è stata delle migliori per il Milan di Stefano Pioli, che oltre alla sconfitta con il Napoli ha dovuto sopportare anche molte notizie di infortuni dalle nazionali.

Sono stati molti quei giocatori, anche molto più che fondamentali, che purtroppo hanno subìto degli infortuni nel corso di questa prima settimana di sosta.

Ultimo ma sicuramente non meno importante è Mike Maignan che dovrà stare fuori per un mese a causa di un infortunio al polpaccio, per fortuna però ci sono alcuni giocatori che dovrebbero recuperare ed essere presenti nella trasferta di Empoli.

Milan Pioli Recuperi

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno 3 i giocatori recuperati per l’insidiosa trasferta al Castellanni.

Sembra essere arrivata la fine del calvario per Ante Rebic, che dovrebbe aver finalmente messo da parte i problemi alla schiena.

Il capitano Davide Calabria sembra essersi lasciato alle spalle i fastidi ai flessori che lo avevano messo KO nel match di campionato contro il Napoli.

Sembra inoltre che anche Sandro Tonali dovrebbe essere del match, ma con il giovane centrocampista italiano si andrà con cautela.

La certezza è che tutti e tre parteciperanno all’allenamento in gruppo di martedì, e i tre hanno addirittura discrete possibilità di partire dall’inizio nella prossima partita di campionato.

Andrea Mariotti