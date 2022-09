Polemica VAR, si espone Pioli: le parole del tecnico rossonero

Domenica sera l’episodio accaduto in Juventus-Salernitana ha scioccato tutta Italia. I bianconeri trovano il gol del vantaggio in una delle ultime azioni. Qua accade lo scandalo. Arkadiusz Milik deposita in porta il gol del vantaggio e corre ad esultare togliendosi la maglia.

Il polacco era già ammonito e, giustamente, riceve il secondo giallo che lo manda negli spogliatoi. Matteo Marcenaro, arbitro del match, viene richiamato al VAR per sospetto disturbo nell’azione da parte di Leonardo Bonucci.

Il centrale bianconero, non influiva alcun modo con l’azione e, inoltre, era tenuto in posizione regolare da Antonio Candreva. L’AIA si è poi scusata dichiarando di non aver mai avuto le immagini a disposizione per poter giudicare la posizione dell’esterno granata.

Arkadiusz Milik, Juventus

A proposito del VAR, si è espresso Stefano Pioli nella odierna conferenza pre Dinamo Zagabria:

“Difficile dare una risposta, quello che è successo è spiazzante. In tutte le problematiche è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni”.

Vittorio Assenza