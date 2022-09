Sei qui: Home » Copertina » Pioli: “Non sono per niente soddisfatto, non possiamo perdere così”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

“Non sono soddisfatto, non devono esserlo manco i miei giocatori. Quando crei così tanto non puoi segnare solo un gol. Dispiace, c’è delusione ma impareremo ad essere più concreti. Non abbiamo messo la qualità che serviva in area. Abbiamo giocato meglio del Napoli. Decisamente un peccato perché in mezzo a Bayern, City e altri squadroni eravamo gli unici imbattuti“.

“Nel gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo. Oggi il Napoli ha avuto quell’occasione decisiva, non avrebbe senso condannare i nostri difensori. Sono rammaricato soltanto perché potevamo fare più gol. Dobbiamo lavorare per cercare di prendere meno gol, ne stiamo subendo qualcuno di troppo“.

Milan Napoli Pioli

“Kjaer l’ho tolto perché era ammonito, Calabria ha avuto un affaticamento muscolare, sennò non lo avrei tolto, stava giocando bene”.

“Dest e Kvaratskhelia sono due grandi giocatori, anche Calabria avrebbe faticato contro il georgiano”.

“De Ketelaere ha fatto un’ottima prestazione, è in crescita e sono contentissimo. Sono sicuro che segnerà qualche gol e se abbiamo giocato bene è anche merito suo”.

Vittorio Assenza