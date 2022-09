Sei qui: Home » In evidenza » Pioli: “Non sarà facile con la Sampdoria per un motivo”. Poi il commento su Origi

Il Milan è già in campo dopo la partita di Champions di martedì sera contro il Salisburgo.

I rossoneri saranno di scena a Marassi contro una Sampdoria non proprio informa e poco prima della partita Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il mister ha esordito con il parlare di Divock Origi, e del suo piccolo problema fisico:

Milan Pioli Origi

“Mi dispiace per Divock, so che è un giocatore molto forte. Purtroppo subito dopo l’allenamento c’era quel tendine che ancora non va e abbiamo deciso di non forzare. sicuramente non ci aiutano questi infortuni.”

Poi ha parlato dell‘avversario:

“La classifica in questo momento non conta nulla, giocare qui con la Samp è sempre molto difficile, qui in casa hanno fermato squadre come Lazio e Juventus. Giocano un calcio molto vibrante. Troveremo sicuro un avversario di tutto rispetto.”

Per poi concludere così:

“Qui dobbiamo continuare il nostro percorso e dare continuità alle nostre prestazioni che nell’arco della stagione sono state molto positive.”

Andrea Mariotti