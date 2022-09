Pioli suona la carica: “Me l’aspetto stasera!”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dall’inizio del match contro la Dinamo Zagabria, ha analizzato la sfida contro i croati. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver acquisito esperienza. Abbiamo una partita importante da affrontare contro un avversario solido non facile da superare. Siamo il Milan e arriviamo bene a questa partita. Eravamo consapevoli dei tanti impegni di questa prima parte di stagione. I nuovi acquisti si stanno inserendo molto bene. Il match di questa sera è stato preparato nel miglior modo possibile. In questo momento abbiamo le energie fisiche e mentali che ci servono. Credo che si stia parlando troppo di differenza fra Champions e campionato. Siamo sicuramente pronti”.

Sugli avversari:

“Hanno battuto il Chelsea, che è una delle squadre favorite per la vittoria della Champions League, inoltre in campionato non perdono da tanto tempo. Hanno degli obiettivi molto chiari e una fase difensiva molto compatta e intensa. Sono un team con grandi qualità e delle belle caratteristiche”.

Sui tifosi:

“L’aria che si respira a San Siro è elettrizzante, i nostri tifosi sono unici. Cercheremo di approfittare di questa situazione per provare a mettere in campo la miglior prestazione possibile”.

Il tecnico rossonero ha poi parlato anche ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Per noi rappresentare questo club in Champions è un orgoglio. Sarà importante giocare un calcio preciso”.

Sulla scelta di Brahim Diaz:

“La Dinamo ci dovrebbe aspettare e questo potrebbe creare situazioni favorevoli per Brahim. Inoltre non avendo altri ricambi in attacco credo che De Ketelaere possa essere un’ottima arma a gara in corso”.

Su Leao:

“Rafa a Genova ha fatto benissimo, è stato molto presente. I cartellini possono arrivare, sono due situazioni involontarie. Sono sicuro che questa sera darà il massimo”.

Su Giroud:

“Oli sta bene, è un leader e non vede l’ora di mettere a disposizione della squadra le sue qualità”.