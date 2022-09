Pobega: “Gol momento bellissimo. Dovremo farlo in ogni partita”

Autore del definito 3-1, Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la bella vittoria contro la Dinamo Zagabria.

Per lui si tratta del primo gol in maglia rossonera. Dopo essere stato in prestito allo Spezia e al Torino, in questa stagione il centrocampista azzurro avrà finalmente le sue carte da giocarsi.

A fine partita Pobega non è riuscito a mascherare le proprie emozioni, rivelando che al momento del gol sono stati tantissimi i pensieri passati nella sua testa.

Queste le sue parole:

Pobega Milan Dinamo Zagabria

SUL GOL: “È stato bellissimo: il primo gol a San Siro non si scorda mai, poi in una competizione così. Sono stato travolto da mille emozioni: difficile parlarne. Mi ricordo solo che Theo ha messo la palla dietro e il mio pensiero è stato solo colpire verso la porta il più forte possibile“.

SULLA VITTORIA: Tre punti fondamentali. L’avevamo preparato così in questi giorni: aggredirli e andare forte. Ogni partita è da vincere per il passaggio del turno“.