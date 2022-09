Rinnovo Leao, c’è distanza tra le parti: la richiesta di Mendes

Leao incanta e il Milan se lo gode. Dopo un inizio un po’ a rilento, il portoghese ieri ha messo in mostra tutto il suo potenziale, trovando anche il primo gol nel derby. Ora l’obiettivo della società è blindarlo, ma non sarà facile.

I top club alla finestra sono diversi, in primis il Manchester City di Pep Guardiola, disposto ad offrire cifre ben più alte di quelle che metterebbe a disposizione il Milan.

Leao Rinnovo Milan

Come riportato da Tuttosport, la richiesta di Jorge Mendes, agente del calciatore, si aggira intorno ai 7 milioni, 5.5 milioni in più rispetto all’ingaggio attuale. La proposta del Milan è arrivata (4.5 milioni netti all’anno), ma non basterà: per trattenere il talento portoghese servirà fare uno sforzo in più.

Come ribadito anche da Stefano Pioli nella conferenza stampa postpartita, l’intenzione della società è chiara: la volontà del club è quella di continuare a trattare per riuscire a trovare un accordo. Leao sta benissimo a Milano e, al momento, l’idea di lasciare i rossoneri è ben lontana.