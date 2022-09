Sei qui: Home » Copertina » “Il Milan in Europa? Non gioca ancora un calcio europeo!”: il giornalista sicuro

Il Milan è stato fermato ieri sul pareggio da un ottimo Salisburgo. Il gol di Saelemaekers non è bastato per portare a casa i primi 3 punti stagionali nella massima competizione europea.

I rossoneri, però, si sono resi protagonisti di una prova opaca, che ha lasciato qualche punto interrogativo. In modo particolare, l’entusiasmo culminato con la vittoria nel derby si è perso e ha lasciato spazio alla stanchezza e all’amarezza.

A questo proposito, è intervenuto Sandro Sabatini ai microfoni di Mediaset al termine della gara: “Vista la prestazione è difficile dire che il Milan sia la squadra italiana più europea, soprattutto perché i risultati non lo confermano. Può essere europea quando gioca in Italia, ma in Europa deve ancora dimostrarlo. Certamente l’impressione è quella che possa crescere molto, perché la maggior parte degli errori arrivano per mancanza di esperienza”.

Un punto arrivato comunque in uno stadio difficile da espugnare, in quanto il Salisburgo nella scorsa Champions non ha mai perso in casa. Sostanziale clima di fiducia, dunque, che però dovrà essere ripagata già dal prossimo match internazionale.

