Saelemaekers dopo il gol: “In Champions puntiamo a questo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dopo il fischio finale, Alexis Saelemaekers, autore della rete dell’1-1 su assist al bacio di Leao, ha analizzato il match pareggiato contro il Salisburgo all’esordio stagionale in Champions League. Per il belga si tratta della prima rete stagionale sui sei match disputati fino a questo momento della stagione. Queste le parole dell’esterno ex Anderlecht:

Sul match:

“Sono molto contento per il gol, è stata una partita intensa. Abbiamo fatto una buona gara. In Europa si gioca un calcio differente, ma noi siamo forti e dobbiamo esserlo non solo nel campionato italiano, ma anche in Champions League”.

Sulla sua prestazione:

“Per me l’inizio della stagione è stato un po’ complicato, ma ora mi sento bene. Spero di continuare così e aiutare la squadra”.

Sugli obiettivi per la Champions League:

“Abbiamo il dovere di continuare a pensare ad una partita alla volta e poi vediamo dove arriviamo. Di sicuro vogliamo fare qualcosa di bello”.