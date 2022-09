Saelemaekers suona la carica: “Siamo pronti, vogliamo farlo davanti ai tifosi”

Poco prima del fischio d’inizio di Milan-Dinamo Zagabria, Alexis Saelemakers ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Queste le sue parole:

Saelemaekers Milan Dinamo Zagabria

SU MILAN-SALISBURGO: “Il risultato non era quello che ci aspettavamo ma personalmente ero molto felice di aver aiutato la squadra e aver vinto il premio di miglior giocatore della sfida. È una cosa incredibile”.

SUI NUOVI ACQUISTI: “Era importante far sapere ai nuovi acquisti che il Milan è come una casa e una famiglia. Non devono preoccuparsi, siamo fortunati di averli perché sono giocatori con grande qualità. Sono sicuro che ci aiuteranno a vincere le partite e far qualcosa di bello quest’anno”.

SULLA DINAMO ZAGABRIA: “Siamo pronti, abbiamo recuperato bene e non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi per regalargli la prima vittoria in Champions a casa. Penso che nessuno si aspettasse che vincessero contro il Chelsea. È una squadra forte in contropiede, dobbiamo stare attenti a questo e giocare al nostro livello. Vedremo che cosa succederà”.

SULLA CHAMPIONS: “L’intensità che c’è in Europa è diversa da quella della Serie A. Siamo cresciuti in esperienza, l’anno scorso era la prima in Champions di tanti giocatori. Adesso siamo già più preparati e sereni, si è già visto un po’ anche a Salisburgo che dopo il gol subito abbiamo continuare a lavorare per segnare. Un punto in Champions non è mai facile da conquistare”.