Sei qui: Home » News » Da Salisburgo non hanno dubbi: “Milan? Per noi è più facile farlo”

Il Ds del Salisburgo Christoph Freund, in vista della gara di questa sera contro il Milan, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport.

Parlando del progetto Salisburgo, Freund ha voluto specificare come la scorsa edizione di Champions League gli austriaci sono stati in grado di eliminare il Siviglia: “Non credo che ci possa sottovalutare. Prendiamo giovani per la prima squadra o ragazzini da inserire nel settore giovanile che deve essere sempre all’avanguardia”.

Il Ds ha poi continuato: “Da noi i giovani hanno l’occasione di vincere titoli d’Austria e di fare esperienza europea ai massimi livelli. Sono pur sempre 4 anni di fila che siamo nella fase a gironi della Champions e a volte, come successo, li superiamo pure”.

Milan Salisburgo Freunde

Successivamente, la domanda sul Milan, prossimo avversario in Champions: “Non voglio parlare degli altri club. Ogni società ha una sua storia. Oggettivamente è più facile in un campionato come il nostro inserire giovani calciatori, anche se pure da noi i ragazzi devono avere la voglia e la qualità per crescere e maturare al meglio”.

Infine, Freund ha elogiato i rossoneri: “Il Milan comunque è uno dei club migliori al mondo, altrimenti non avrebbe vinto il campionato. Negli ultimi anni ha cambiato pelle e si è rinforzato puntando sull’esperienza e qualche talento di giovani di livello. Vogliamo metterli in difficoltà“.

Edoardo Crico