L’allenatore del Salisburgo è sicuro: “Possiamo farlo contro il Milan!”

Domani sera il Milan debutterà in Champions League sul difficile campo del Salisburgo. Obiettivo tre punti per i rossoneri, che quest’anno vogliono iniziare bene il percorso europeo, dopo la difficile esperienza della scorsa stagione.

Nella giornata di oggi l’allenatore dei padroni di casa, Jaissle, è intervenuto in conferenza stampa presentando così la sfida che attende la sua squadra:

Jaissle Salisburgo Milan

“Le aspettative sono alte, vogliamo giocare come facciamo sempre ma l’avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti e emozionati: è strano giocare la Champions League a Salisburgo. Obiettivi? Vedremo come andrà la partita e poi il girone. Siamo ottimisti per domani sera, faremo il meglio possibile. Forse riusciremo a fare un mezzo miracolo“.

Sul Milan, Jaissle ha aggiunto:

“Ci scontreremo contro un avversario fortissimo. Li abbiamo studiati e hanno grandissima qualità in tutte le fasi del gioco. Hanno delle performance stabili, per questo sono campioni d’Italia. Dobbiamo difendere bene, anche in maniera collettiva. Proveremo a sorprenderli con il nostro modo di giocare, altrimenti credo che sia già stato detto tutto. Noi faremo come al solito”.