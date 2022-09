Sei qui: Home » Copertina » Sampdoria-Milan, out un attaccante per infortunio: la notizia

Doveva essere il giorno del suo debutto da titolare con la maglia del Milan, ma probabilmente assisterà dagli spalti alla partita.

Come riporta calciomercato.com Divock Origi ha avvertito un affaticamento alla coscia sinistra nella serata di ieri.

Niente da fare, non ci sarà il debutto tanto atteso da titolare per la punta 27enne ex Liverpool.

Rimane il dubbio su chi giocherà titolare considerando anche la stanchezza di Olivier Giroud, reduce da più partite ravvicinate giocate da titolare.

Vi potrebbe essere la possibilità di vedere Charles De Ketelaere come prima punta, ruolo che ha ricoperto per gran parte della scorsa stagione al Club Bruges.

Infatti vi sarebbe anche Ante Rebic, il croato però è ancora ai box e difficilmente potrà giocare prima di settimana prossima.

Problema attaccanti che si fa serio quindi per la squadra di Stefano Pioli che in meno di due settimane è passata dall’avere 3 attaccanti titolari a non averne nemmeno uno al 100% della forma a poche ore dalla partita con la Sampdoria.

Giacomo Pio Impastato