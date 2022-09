Sampdoria-Milan, dato impressionante: non succedeva da 11 anni!

La partita di ieri sera sarebbe dovuta essere abbastanza facile per il Milan di Stefano Pioli, e per certi versi è stato così visto che il primo tempo è stato puramente a tinte rossonere.

Il secondo tempo, invece, il Milan ha sofferto molto anche a causa dell’espulsione rimediata da Rafael Leao nei primi minuti della seconda frazione a causa di una rovesciata mancata che ha poi colpito Alex Ferrari.

Giocare in inferiorità numerica non è mai facile, segnare gol e strappare la vittoria in quella condizione è anche più complicato ma il Milan ieri sera c’è riuscito, ed era da molto che i rossoneri non riuscivano in questa “impresa”.

Milan Sampdoria Dato

Tolta infatti l’irripetibile Bologna Milan dove i rossoneri trovarono il vantaggio addirittura con due uomini in meno, era dal 2011 che i rossoneri non portavano a casa il risultato dopo la situazione di inferiorità numerica.

In quel caso Marco Van Bommel venne espulso sul punteggio di 0-0 in un Catania Milan, successivamente vinto proprio dal diavolo con il punteggio di 0-2.

Un’altra dimostrazione di grande carattere da parte degli uomini di Stefano Pioli.