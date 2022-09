Sei qui: Home » News » Giovanni Malagò sulla demolizione di San Siro: “Lo abbiamo fatto per il 2026”

Relativo al discorso San Siro, in attesa di comunicati ufficiali, a dire la sua questa volta è Giovanni Malagò.

Il presidente del Coni ha puntualizzato sulla questione con queste parole: “San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso. Abbiamo ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi importanti. Poi ognuno fa le sue riflessioni, non sono né da una parte né dall’altra“.

Questa è la risposta di Malagò alla domanda sulla possibile demolizione dello stadio durante la presentazione della sponsorizzazione tra Milano-Cortina 2026 e Deloitte, un’agenzia di servizi di consulenza tra le più importanti nel mondo.

Malagò Stadio San Siro

La questione dello stadio è un vero e proprio dibattito che ha diviso in due le parti: chi vorrebbe che rimanesse e chi, invece, accetta la demolizione. Chiarissima però la Gazzetta dello Sport: nel 2027 di San Siro resterà solo il ricordo: dopo i giochi Olimpici del 2026 l’impianto verrà completamente demolito.

Edoardo Crico