Scoppia la polemica sui social, nel mirino Tonali: “Mai vista una cosa simile”

Sandro Tonali al centro delle polemiche! Al minuto 76, nel corso di una potenziale azione offensiva dell’Inter, conclusa poi con il miracolo di Maignan su Calhanoglu, le telecamere hanno ripreso un evento poco sportivo che riguarda proprio il centrocampista rossonero.

Sandro Tonali infatti, trovandosi nei pressi del fallo laterale con un pallone in mano, ha deciso di sua spontanea volontà di rimetterlo in campo durante l’offensiva nerazzurra, con la speranza che Chiffi interrompesse il gioco. Nonostante l’accaduto, il direttore di gara sul momento non ha fermato il gioco, probabilmente senza accorgersi dei due palloni presenti sul terreno di gioco.

Tonali Polemica social

Non sono mancate le polemiche sui social, come ad esempio questo Tweet del giornalista Tancredi Palmieri, che ritiene il gesto “Una delle cose più brutte mai viste in un campo da calcio“.

Inizialmente sembrava fosse stato un errore di uno steward, le immagini però hanno incastrato il centrocampista rossonero. Poco dopo, lo steward che si trovava nei pressi del calciatore è stato sostituito.