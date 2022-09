Serie A, cambiamenti in arrivo: accadrà ad ottobre

Dopo quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato, con le polemiche che hanno preso la scena nel match tra Juventus e Salernitana, nel nostro campionato potrebbe arrivare una svolta.

La Lega Serie A vorrebbe ridurre all’osso le occasioni di polemica da parte delle società. Per questo avrebbe in mente di introdurre una grande novità per provare a colmare quelle lacune che il Var ha manifestato nell’ultimo turno di campionato e non solo.

Serie A fuorigioco semiautomatico

La Serie A avrebbe quindi deciso di intervenire, adottando una soluzione che potrebbe partire già dal prossimo ottobre. Questa viene denominata SAOT (Semi – Automated – Offside – Technology), ossia il cosiddetto fuorigioco semiautomatico.

Secondo la Gazzetta dello Sport, questo nuovo provvedimento permetterà di evitare scene come quella accadute domenica scorsa allo Stadium.

Questo avverrà grazie all’implementazione di dodici telecamere a bordo campo che garantiranno all’arbitro una risposta entro trenta secondi e scongiureranno ogni possibilità di avere angoli non coperti. La decisione finale, sottolinea la rosea, sarebbe comunque affidata alla componente umana.