Show di chef Cracco davanti a 145 nazionalità: sorpresa per Milan-Inter!

Senza ombra di dubbio è da sempre uno dei match più attesi e sentiti del nostro campionato, capace di tenere incollati i tifosi davanti alla tv dal primo all’ultimo minuto.

Il derby della Madonnina, dopo il lungo testa a testa per lo scudetto di Milan e Inter della passata stagione, anche quest’anno si preannuncia scopiettante.

Sabato pomeriggio alle 18:00, reduci dallo stop nel pareggio contro il Sassuolo, i campioni d’Italia in carica sfideranno gli uomini di Simone Inzaghi, che non potrà fare affidamento su Romelu Lukaku, ai box per una distrazione al flessore.

Bastoni Giroud Derby

LA CURIOSITÀ

Come reso noto dalla società attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, in occasione della super sfida di San Siro del weekend, al termine dei 90′ andrà in scena uno show di cucina tenuto dallo stellato Chef Carlo Cracco.

Sarà presente, inoltre, anche il nuovo partner della squadra, nonché produttore di zafferano, Oro Rosso Milano, voglioso di lanciare il proprio marchio di fronte ad un pubblico che conterà ben 145 nazionalità diverse: dei 75000 tifosi presenti, infatti, oltre 10000 avranno provenienza estera.

Gabriella Ricci