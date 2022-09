Simeone diretto dopo Milan-Napoli: lo ha detto sullo Scudetto

Il Milan cade a San Siro contro il Napoli. È proprio la squadra di Spalletti a porre fine alla lunghissima striscia di imbattibilità dei rossoneri in campionato, durata ben 22 partite.

Decisivo il colpo di testa di Giovanni Simeone, che ha regalato i tre punti agli azzurri. L’argentino, subentrato nel secondo tempo, ha affondato i rossoneri nel loro momento migliore, portando la sua squadra in testa alla classifica.

Simeone Milan Napoli

Lo stesso Simeone, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ha commentato così la partita e il suo gol:

“Questo Napoli ha tanta qualità, Mario Rui ha trovato un bel cross. Dedico questo gol al padre di mia moglie che non sta bene. Tutte le partite voglio dare tutto, oggi uno come Politano ha dato tutto in campo e questo ti da carica. Questa squadra non è solo qualità, ma anche grinta e voglia di vincere. Osimhen è un bravissimo ragazzo, abbiamo un bel rapporto, poi ovviamente sceglie il mister chi mettere in campo. Io e Raspadori siamo diversi, sceglierà il mister. Scudetto? Viviamo ogni giorno con voglia di crescere e migliorare, pensiamo a dare tutto“.