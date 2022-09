Skriniar torna sul derby dello scorso anno: commento a sorpresa sul Milan

Il Milan si prepara a riprendere il proprio cammino in campionato. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato si del rammarico, ma anche tante certezze. A impedire un pareggio o anche una vittoria sono stati infatti un super Meret e un po’ di sfortuna.

Skriniar Milan Derby

Il match però ha dimostrato quello che il derby di due settimane prima aveva già evidenziato: i rossoneri non hanno vinto per caso lo Scudetto e quest’anno hanno tutte le carte in regola per ripetersi. Proprio dalla sfida all’Inter, ma della scorsa stagione, è tornato a parlare Milan Skriniar. Lo slovacco, intervistato da DAZN, ha commentato così quella sconfitta, risultata poi determinante per la vittoria del campionato da parte del Milan:

“C’era tanta delusione ma ci siamo detti che avevamo vinto due coppe. Speravamo che aver perso lo scudetto ci desse una motivazione in più per vincere. Sono arrivate le critiche perché dicevano che eravamo una squadra forte e dovevamo vincere per forza, non vogliamo ascoltarle perché ci fanno perdere solo energie. Il derby perso lo abbiamo dominato per 70′. Abbiamo perso anche contro il Sassuolo che era un’altra gara importante. C’è anche merito del Milan perché nelle ultime gare avevano impegni molto difficili e hanno sempre vinto. Non c’è solo demerito nostro”.