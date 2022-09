Capitolo portieri, novità in casa Milan: spunta l’idea di mercato

Il Milan è alla ricerca di un portiere: Tatarusanu e Mirante hanno il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni all‘Atalanta per Marco Sportiello. Il classe ’92 potrebbe seriamente prendere le redini del “Vice Maignan“. La fonte, aggiunge, che il Milan è alla ricerca di calciatori in scadenza così da poter risparmiare per altri obiettivi di mercato.

Sportiello Milan Atalanta

La carriera di Sportiello si è sviluppata interamente in Italia: lui, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha iniziato professionalmente in Serie D con il Poggibonsi, per poi essere preso dal Carpi, rimanendo sempre sotto il controllo della Dea. Proprio nel club emiliano Sportiello viene chiamato dalla Fiorentina, un anno in prestito, un’altra parentesi al Frosinone, e dal 2019 il portiere è rimasto all‘Atalanta.

Il Milan potrebbe puntare su Sportiello anche vista l’età dei due portieri di riserva: Tatarusanu e Mirante hanno, rispettivamente, 36 e 39 anni. Per il momento si attende la risposta dell‘Atalanta, che potrebbe rilasciare il calciatore per la prima volta in via definitiva dopo 12 anni di carriera.

Edoardo Crico