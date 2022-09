Stadio Milan, decisione presa: addio San Siro?

Inter e Milan hanno preso una decisione storica prima del dibattito pubblico sul nuovo stadio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per accelerare la costruzione del nuovo stadio, il Meazza verrà demolito totalmente.

Le due squadre di Milano hanno deciso di non mantenere alcuna parte dello stadio storico milanese, costruito nel 1926 e ingrandito nel 1955 e 1990.

La Cattedrale, nome del futuro stadio di Milano, sorgerà nel 2027-2028 e in seguito verrà abbattuto il Meazza.

Stadio Milan decisione

Tale novità è emersa nella relazione che le due squadre hanno presentato al Comune e poi a Roma per dare il via al dibattito pubblico sul progetto che non riguarda solo lo stadio ma l’intero quartiere di San Siro.

La richiesta del Comune di passare ad un indice volumetrico di 0,35 dai 0,51 del primo progetto e il dover garantire un ampio spazio verde (50mila metri quadrati, creando un grande parco urbano) hanno portato le squadre a dover dire un doloroso addio allo stadio storico di San Siro, protagonista non solo di grandi partite ma anche di numerosi concerti e molto ancora.

Giacomo Pio Impastato