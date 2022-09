Supercoppa Italiana, rivoluzione in arrivo: offerti 138 mln alla Lega Serie A!

Secondo l’indiscrezione di Milano Finanza, l’Arabia Saudita sarebbe in trattativa con la Lega Serie A per quanto riguarda l’organizzazione delle prossime Supercoppe Italiane.

Questo avverrebbe a partire dalla prossima stagione. Infatti, sembra che il governo arabo abbia fatto un’offerta quasi irrinunciabile.

Getty Images, Supercoppa Italiana

Infatti, l’offerta sarebbe di 138 milioni di euro per l’organizzazione dell’evento a Riyadh per i prossimi 6 anni.

Non solo, però, Si pensa anche, infatti, di svolgere un torneo a quattro squadre come già avviene in Spagna e di far giocare alla vincitrice un match con la squadra vittoriosa in un torneo locale.

Fra qualche giorno, emissari della lega andranno in Arabia per trattare.

Milan-Inter, dunque, giocheranno il 18 Gennaio a Riyadh, ma per i prossimi anni potrà esserci una vera e propria rivoluzione per questo torneo. Addio alla finale unica, ma più incontri, come summenzionato.

Per ora nulla di certo, ma probabilmente si saprà molto di più nei prossimi giorni, soprattutto dopo l’incontro che si terrà in Arabia.