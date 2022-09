Marelli spiega: “Contatto Theo-Dumfries? Vi dico la mia”

Il derby di Milano lo ha vinto il Milan e lo ha fatto ancora una volta con una rimonta. I rossoneri sono andati sotto nel primo tempo con il gol di Brozovic ma l’hanno ripresa poi con il gol di Leao prima, e ribaltata con i gol di Giroud e dello stesso portoghese. Il classe ’99 ha anche dedicato il gol ad Alessandro Florenzi, infortunatosi contro il Bologna. Nel secondo tempo, però, c’è stato un contatto dubbio tra Dumfries e Theo Hernandez che poteva costare caro al francese: così Marelli sull’accaduto.

Theo Dumfries Marelli

Così l’esperto di decisioni arbitrali Luca Marelli sull’accaduto. Ha detto che ci possono essere discussioni sul contatto ma ha anche ricordato che il VAR non può intervenire.

“Legittimo che ci possano essere discussioni, perché in caso di fischio ci sarebbe stata l’ammonizione automatica per azione potenzialmente pericolosa. Motivo per cui il VAR è tagliato fuori, anche se si sarebbe trattato di secondo ammonizione. Theo però si disinteressa del pallone e va su Dumfries”.