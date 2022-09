Sei qui: Home » Copertina » Orgoglio in casa Milan, un rossonero eletto come miglior centrocampista U25 del mondo!

Maldini può gioire della notizia, si perchè secondo la classifica stilata da CIES ovvero l’osservatorio calcistico di numeri e statistiche internazionali, Sandro Tonali è il miglior centrocampista al mondo.

Così giovane e già premiato con un titolo del genere, Tonali con uno score da 89.3 dato dal livello delle prestazioni, dal rapporto con i compagni di squadra e con gli avversari dello stesso ruolo è stato nominato miglior playmaker creator under 25 in tutto il mondo.

Tonali CIES MigliorCentrocampista

La classifica del CIES è stata stilata in base al ruolo ed alle capacità individuali dei giocatori di tutto il mondo, e Tonali a soli 22 anni si è aggiudicato il primo posto, al secondo, invece c’è il 24enne Marcos Cucurella del Chelsea, che pur avendo un ruolo da esterno è considerato spesso un costruttore di occasioni, mentre al terzo posto c’è il brasiliano Abner dell’Atletico Paranaense con uno score di 81,3.

Questo si può considerare sicuramente un momento d’oro per il ragazzo, che ha appena rinnovato il contratto con il Milan, fino a giugno 2027, avendo anche un raddoppio dello stipendio (guadagnerà 2,5 milioni netti all’anno). In più occasioni Tonali si è dimostrato leader della propria squadra, ed ora è entrato a far parte della rosa dei migliori calciatori under 25 al mondo.

Tatiana Digirolamo