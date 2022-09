Tonali a sorpresa: sulle prossime partite del Milan

Il Milan non riesce a portare a casa i tre punti dalla Red Bull Arena di Salisburgo. I rossoneri, reduci da una gara molto impegnativa in campionato contro l’Inter, non riescono ad andare oltre l’1-1 con i campioni in carica d’Austria. Decisiva la prima rete stagionale di Alexis Saelemaekers che, al termine del primo tempo, risponde alla rete del vantaggio dei biancorossi di Noah Okafor.

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Sandro Tonali ha parlato dopo il match pareggiato contro il Salisburgo. Queste le parole del centrocampista italiano:

Sulla partita:

“Sapevamo di incontrare una squadra forte e veloce, ci hanno dato fastidio su cose che avevamo preparato in allenamento. È stata una partita tosta e complicata sin dai primi minuti. Noi non siamo partiti al massimo, ma loro non hanno creato tantissimo, anche se in quelle poche occasioni potevano farci male. Non abbiamo disputato la nostra miglior partita, ma non abbiamo fatto neanche male. Ci abbiamo provato fino alla fine”.

Sulla reazione dopo lo svantaggio:

“Nel calcio puoi sempre subire gol, quindi serve una grande forza dentro per reagire come se non fosse successo nulla. Noi abbiamo dimostrato che lo sappiamo fare, anche se sarebbe meglio segnare per primi. Giocare ogni tre giorni? Lo abbiamo preparato da tempo, è normale e siamo pronti per questo”.