Totti rompe il silenzio sulla vicenda con Ilary: “Non sono stato io il primo a farlo!”

In questa estate piena di avvenimenti e gossip, uno dei punti di maggior discussione è stata la separazione tra l‘ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi.

La relazione, ormai ventennale, è arrivata al punto di rottura in modo molto brusco, e come accade in queste situazioni ci sono molte speculazioni lanciate solo per acchiappare click.

Quest’oggi però uno dei diretti protagonisti ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista con il Corriere della Sera, e sicuramente le sue parole saranno destinate a far parlare e anche molto.

Totti Ilary Intervista

Il Pupone ha esordito sfogandosi sulle voci degli scorsi mesi:

“Non ho ancora detto una parola. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”.

L’ex capitano ha poi iniziato a raccontare i fatti:

“Si sono dette troppe sciocchezze, si pensa che la relazione sia finita per colpa mia e per un mio tradimento. Non è andata per nulla così. Dirò questo poi tornerò a tacere, non sono stato io a tradire per primo. “

“La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”.

“Dopo lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore.“

Poi Totti ha continuato con il parlare della vicenda con Noemi Bocchi, e la sua presunta presenza allo stadio:

“Noemi Bocchi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

Si è poi continuato con il piccante argomento dei tradimenti:

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, la sua parrucchiera, che faceva da tramite tra Ilary e un altro“.

“Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno. Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero”.

“Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”.

“Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio di Noemi, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi”.

L’intervista si è poi conclusa con Francesco che ha praticamente annunciato l’imminente “aiuto” del tribunale:

“Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio”.

Andrea Mariotti