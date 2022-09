UFFICIALE – Dest é un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

A causa dello sfortunato infortunio di Alessandro Florenzi, il Milan ha chiuso in poche ore per il prestito con diritto di riscatto di Sergino Dest dal Barcellona.

Il terzino americano, con madre olandese, sarà un giocatore rossonero per tutta questa stagione e sfrutterà l’occasione per rilanciarsi dopo che in Catalogna il suo processo di crescita ha subito un rallentamento. Il Milan può essere la scelta giusta.

Dest Milan Ufficiale

Dest nasce e gioca principalmente come terzino destro, motivo per il quale è stato scelto dal Milan dopo lo stop di Alessandro Florenzi, infortunatosi nel match contro il Sassuolo. L’americano, specialmente in Spagna nelle ultime due stagioni, è stato impiegato anche a sinistra o addirittura sempre sulla fascia in posizione più avanzata, caratteristica che potrebbe essere sfruttata anche da Pioli, una volta che avrà conosciuto meglio il giocatore.

Un terzino di assoluta spinta, votato più all’attacco che alla difesa e che possiede un bagaglio tecnico molto importante.

Il contratto di Dest è stato depositato in Lega.