ULTIM’ORA – Nazionale, assente un rossonero nella rifinitura a Coverciano

Brutte notizie per il Milan, Sandro Tonali è assente nella rifinitura della Nazionale.

Stando a quanto appreso dalla nostra inviata, infatti, il centrocampista è assente e, salvo sorprese, non ci sarà domani sera contro l’Inghilterra, gara valevole per il girone di Nations League.

Sembrava una cosa leggera, e probabilmente lo sarà anche, ma intanto il centrocampista darà quasi certamente forfait.

Getty Images, Sandro Tonali

Tonali era arrivato a Coverciano in condizioni fisiche non perfette, come aveva sottolineato Mancini, ma si era comunque allenato in gruppo, sia ieri e sia l’altro ieri.

Proprio per questo, sembrava dovesse esserci contro l’Inghilterra e addirittura da titolare.

Nulla da fare, invece, possibile che si tratti di ulteriori precauzioni in modo da non rischiare guai più seri, dal momento che si tratta di un problema muscolare.

Per la sfida la prima alternativa di Mancini è Pobega, senza però dimenticare Frattesi.

In casa Milan ci si augura di rivedere Tonali in campo per la seconda partita dell’Italia, lunedì in Ungheria.