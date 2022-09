Un giocatore dell’Inter a forte rischio per il derby: di chi si tratta

Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la gara tra Sassuolo e Milan del turno infrassettimanale di campionato.

Dopo il lungo testa a testa della scorsa stagione, in cui a trionfare alla fine sono stati i rossoneri, sabato pomeriggio alle 18:00 andrà in scena il consueto derby della Madonnina.

Inutile ribadire che questi sono giorni di fermento per entrambe le formazioni, che vogliono prepararsi al meglio per la sentita super sfida di San Siro, importante anche ai fini della classifica.

Bastoni Pioli Inter

DUBBIO BASTONI

Dopo il successo per 3-1 sulla Cremonese, che si chiude oggi con Atalanta–Torino e Bologna–Salernitana, anche l’Inter prepara dunque il prossimo e attesissimo match di campionato.

Ad eccezione di Romelu Lukaku, che dovrà restare lontano dal campo per 3/4 partite a causa di una distrazione dei flessori, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha a disposizione tutta la squadra.

L’unico grande dubbio in vista del derby di sabato resta quello legato alle sorti di Alessandro Bastoni: come riporta la redazione di Sportitalia, infatti, il difensore nerazzurro ha la febbre ed è per questo a forte rischio per la gara.

La giornata di domani sarà decisiva per capire se il giocatore potrà o meno prendere parte alla partita.

Gabriella Ricci